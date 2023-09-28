Ek MTV'de Kritik Gün Anayasa Mahkemesi Bugün Karar Verecek

Ek motorlu taşıtlar vergisinin iptal talebi bugün karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek.

Ek MTV'de Kritik Gün

Hükümetin yaşanan deprem felaketini gerekçe göstererek seçimlerin hemen ardından getirdiği ek vergi için yapılan iptal başvurusu , Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca bugün esastan görüşülerek karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti. Öte yandan ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.



AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.