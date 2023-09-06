Ek MTV'nin ilk taksitinde son gün! Ödemelerin bugün yapılması lazım

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

Otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Temmuz ayında alınan karar kapsamında, ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi 6 Eylül'de sona eriyor.

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Ek MTV'de ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.