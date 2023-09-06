Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı! Tatile gittiler ölümden döndüler

Türk televizyonlarında yaptığı programlarla adını geniş kitlelere duyuran ve ekranların en tanınan yüzlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı aldığı haberle şok oldu! Ilıca'nın eski eşi ve kızı gittikleri tatilde adeta ölümden döndü. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının son sağlık durumları sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

ZEYNEP YILMAZ VE YASEMİN ILICALI TATİLDE ZEHİRLENDİ

3 evlilik gerçekleştiren Acun Ilıcalı, 2. evliliğini 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında 2 kız çocuğuna sahip olan çift 2016 yılında boşanmışlardı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Yılmaz, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'da bulunuyorlardı. Keyifli bir şekilde tatil yapan anne-kız birden fenalaşmaları sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler ve doktor kontrollerinin ardından Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının zehirlendiği öğrenildi. Daha sonra Zeynep Yılmaz ve Yasemin Ilıcalı'nın içtikleri meşrubatın içinde yer alan buz yüzünden zehirlendikleri anlaşıldı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Acun Ilıcalı'yı şok eden haberin ardından Zeynep Yılmaz ve Yasemin Ilıcalı'nın sağlık durumlarının nasıl olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Hastanede tedavi olan anne kızın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zeynep Yılmaz'ın arkadaşlarından da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım geldi. Yılmaz'ın serum tedavisi gördüğü anın fotoğrafını paylaşan arkadaşları "Nazar değdi" ifadesini paylaşıma not düştüler.