Ek zam geldi! İşte SSK ve Bağkur maaşları...

Hükümet, enflasyonla kıyasıya mücadele eden emekli maaşlarında tasarrufa gitti.

Yapılan ek zamla birlikte yüzde 42,6'lık artış, emeklilerin beklentisinden çok uzakta kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Enflasyonla mücadelede milletimizin yardımlarını bekliyoruz" dedi.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapıldı.

Memur emeklileri, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 49,25 işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57 zam almıştı. Aradaki farkın kapatılması için yapılan çalışmaya Kabine'de son şekli verildi.

Öte yandan Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, emeklilerin yıllık maaaş artışının eşitleneceğini de söyledi. Erdoğan, "Temmuz ayındaki artışla birlikte, emeklielrimizin hepsi aynı oranda maaş artışına kavuşacaktır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan, tüm emeklilerin yıllık maaş artışı Temmuz'da eşitlenecektir." dedi.

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

En düşük emekli maaşı yüzde 33,33 zam ile 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.

Yüzde 42,6 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 11.051 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.