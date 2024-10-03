Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ekim ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 2,97 olurken yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Enflasyonun açıklanması ile birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği kira artış oranı da belli oldu. Konut ve iş yerlerine yüzde kaç zam yapılacak?

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Geçen ay kiralara yüzde 64,91 zam yapılmıştı. 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 63,47 olarak TÜİK açıkladı. Böylece Ekim ayı kira artış oranı, yüzde 63,47 olarak uygulanacak. Peki 15 bin TL kirası olan ekim ayında kaç lira zam yapacak? İşte örnek kira zam artışı hesaplama...

Ekim ayı kira zam oranı kaç oldu?

15 bin lira kira alan bir ev sahibi bu ay kontrat yenilemesinde yüzde 63,47 zam yapacak. Kiracı 9.520,50 TL artış ile yeni kirasını 24.520,50 TL olarak ödeyecek.

20 bin lira kirası olan vatandaş yüzde 63,47 artış ile yeni kirası 32.694,00 TL olacak. Yani 12.694,00 TL zam yapmış olacak.

25 bin lira kirası olan yüzde 63,47 zam oranı ile yeni kirası 40.867,50 TL'ye çıkacak. Kiraya 15.867,50 TL zam yapılmış olacak.

30 bin lira olan kira ise 19.041,00 TL artış ile yeni kira tutarı 49.041,00 TL olacak.