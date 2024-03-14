Ekmek ve simit zammına düzenleme! Bakanlıktan onay alınmadan zam yapılamayacak

Ekmek ve simide Ticaret Bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak. Fiyatlar artık esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu odalar yerine Bakanlığın onayına tabi olacak.

Ekmek ve simit zammına düzenleme! Bakanlıktan onay alınmadan zam yapılamayacak
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bakanlığın onayı olmadan ekmek ve simide zamlı tarife uygulanamayacak. Esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat belirlenmesine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca artık ekmek ve simit fiyatları da esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu odalar yerine Ticaret Bakanlığı onayına tabi olacak.

Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranmasına yönelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

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# ekmek # simit # zam # ticaret bakanlığı
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