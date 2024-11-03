Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.b

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı
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Toplantıda enflasyonla mücadele, imalat sanayisi ve yatırım kredilerindeki gelişmelerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan kredi sağlanması gibi önemli ekonomik konular ele alınacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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