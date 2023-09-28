Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı
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Beştepe'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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# toplantı # ekonomi
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