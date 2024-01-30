Ekonomik güven endeksinde artış! TÜİK son verileri açıkladı

TÜİK, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde artış! TÜİK son verileri açıkladı
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, 2023'ün aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 102,9'a geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 yükselerek 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 115,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artarak 90,9 değerini aldı.

Kadıköy'de yangın paniği!Kadıköy'de yangın paniği!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ekonomik güven endeksi # tuik # son dakika
Çok Okunanlar
Emeklilerde maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek?
Emeklilerde maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek?
İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Çamaşırlarınızı o saate yıkamayın! En uygun saat meğer buymuş.
Çamaşırlarınızı o saate yıkamayın! En uygun saat meğer buymuş.
Sadece enkaz sandılar! Adeta batık bir müzeymiş!
Sadece enkaz sandılar! Adeta batık bir müzeymiş!
Akaryakıta bir zam daha! 45 TL...
Akaryakıta bir zam daha! 45 TL...
Öne Çıkanlar ABD'ye ağır darbe! - Gece Hattı - Serkan Aksarı - Prof. Dr. Gülümser Heper ABD'ye ağır darbe! - Gece Hattı - Serkan Aksarı - Prof. Dr. Gülümser Heper Süper güçler gerçekten var mı? Süper güçlere sahip olduğunu iddia eden o insanlar herkesi şaşırttı Süper güçler gerçekten var mı? Süper güçlere sahip olduğunu iddia eden o insanlar herkesi şaşırttı