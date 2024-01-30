Ekonomik güven endeksinde artış! TÜİK son verileri açıkladı
TÜİK, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.
TÜİK'in açıklamasına göre, 2023'ün aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4 oldu.
Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4'e çıktı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 102,9'a geriledi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 yükselerek 116,8 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 115,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artarak 90,9 değerini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı