Kadıköy'de yangın paniği!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na güç sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy'de yangın paniği!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kısa süreli yangın paniği yaşandı. Caferağa Mahallesi Damga Sokak'ta, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na güç sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kadıköy # yangın
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