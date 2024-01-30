DEAŞ neden kiliseye saldırdı? Ali Yerlikaya saldırının ayrıntılarını paylaştı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bir kiliseye düzenlenen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırının ayrıntılarını anlattı. Yerlikaya, saldırının amacının henüz belirlenemediğini aktardı. 

DEAŞ neden kiliseye saldırdı? Ali Yerlikaya saldırının ayrıntılarını paylaştı!
DEAŞ neden kiliseye saldırdı? Ali Yerlikaya saldırının ayrıntılarını paylaştı!
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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısının sonrası düzenlenen operasyonla birlikte, saldırının ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TERÖRİSTLERİN SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonlardaki gözaltılara dikkati çekerek, ifadelerin tamamlanmasının ardından ayrıntıların netleşeceğini söyledi. Yerlikaya, saldırganlarının kiliseye 7.65'lik tabancalarla girdiğini ve silahların tutukluk yaptığını aktardı. Bakan, olay yerinde üç kovan bulunduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, kendisine yöneltilen, "EAŞ’ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırıda amaçları neydi? Çünkü iki durumla da Allah’tan karşı karşıya kalmadık" sorusuna ise, "Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi. 

KİLİSE'DE POLONYA BAŞKONSOLOSU DA VARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak’ın hedef olup olmadığını sorusuna, ilk belirlemelere göre Başkonsolos’un hedef olmadığını değerlendirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "Polonya Başkonsolosu’nun düzenli bir şekilde İstanbul’da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var." ifadelerini kullandı. Kilisede 35 kişinin olduğunu aktaran Yerlikaya, "Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan’a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?" dedi.

SALDIRIDA POLONYA PLAKALI ARAÇ AYRINTISI

Saldırganların Polonya plakalı bir araç kullanılmasının tesadüf olup olmadığı sorusunun yöneltildiği Yerlikaya, aracın 2022 tarihinde Avrupa'da Türkiye'ye giriş yaptığını ve Türkiye'de el değiştirdiğini söyledi. 

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# sarıyer # kilise # Ali Yerlikaya
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