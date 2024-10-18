Elden para alıp verenler dikkat! Sınır geldi: Cezası var

Hem tüketiciler hem de işletmeler 7 bin lirayı geçen ödemeleri bankalardan yapacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girerken, zorunluluğa uymayan taraflara ceza kesilecek.



Vergi mükellefi olmayanlara, tevsik yani belge kanıtlama zorunluluğu kapsamındaki vergi mükelleflerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 7 bin lirayı aşan tutarlarının tahsilat ve ödemelerini finansal kurum aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.



Alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemeleri elden yapanlara ödeme tutarının yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.



Nihai tüketicinin cezası 5 bin liradan az olmayacak. Tüketici 5 iş gün içinde kendi bildirirse, ceza kesilmeyecek.



Mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları ödemeler zorunluluk kapsamında olmayacak.