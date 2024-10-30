Elektrik faturalarında yeni dönem: Fatura buna göre gelecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketimi yapan aboneler daha fazla ödeme yapacak. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Elektrik faturalarında yeni dönem: Fatura buna göre gelecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrik fiyatında sübvansiyonun kaldırılması yönünde bir çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetiyle alacaklarını açıkladı.

"GERÇEK MALİYET" KİMLERE YANSIYACAK?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son düzenlemesiyle aylık 417 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacaklarını belirtti. Türkiye’de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu ifade eden Bayraktar, bu sınırı aşan abonelerin 1.050 lira ve üzeri faturalarda sübvansiyonsuz fiyattan yararlanacağını söyledi.

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Türkiye genelinde 40 milyon mesken abonesinin yaklaşık yüzde 3’ü, yani 1,2 milyon abone, bu düzenlemeden etkilenecek. Bayraktar, bu gruptaki abonelerin genellikle büyük evlerde yaşayan, çok sayıda elektrikli eşya kullanan ya da elektrikli araca sahip kişilerden oluştuğunu belirtti. Bu kesimin, elektrik için daha yüksek maliyeti karşılayacağını ifade etti.

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Geçtiğimiz hafta basında yer alan bilgilere göre, yıllık 5 bin kilovatsaat, yani aylık 417 kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler, sübvansiyonlu fiyattan elektrik alamayacak. Sektör kaynaklarına göre, bu sınırı aşan abonelerin faturaları, son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi doğrultusunda yaklaşık iki katına çıkacak.

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