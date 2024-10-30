Ege'de bazı tatbikatlar durduruldu! Kasım-aralık tatbikatları karşılıklı iptal edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkiidaşı Yorgos Gerapetridis arasında 8 Kasım’da görüşme yapılacak. Öncesinde, iki ülkenin de karşılıklı ‘jest’ olarak kasım ve aralık aylarındaki bazı tatbikatlarını iptal ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ege'de bazı tatbikatlar durduruldu! Kasım-aralık tatbikatları karşılıklı iptal edildi
Yayınlanma:

Ege Denizi'nde kasım ve aralık aylarında yapılacak bazı tatbikatlar durduruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım’da Atina’ya giderek Yunan mevkiidaşı Yorgos Gerapetridis ile görüşecek. Kathimerini gazetesi, iki ülkenin kısa süre önce karşılıklı bir “jest” olarak kasım ve aralık aylarında yapmayı planladığı orta ölçekli tatbikatlarını iptal ettiğini yazdı.

Türkiye ile Atina, 1988 yılında imzaladığı memorandum yani diplomatik nota kapsamında, Ege’de turizmin etkilenmemesi amacıyla 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapmıyordu. Ancak kasım ve aralık aylarındaki tatbikatların iptal edilmesi, bu memorandumun da sınırlarını aşıyor.

Fidan ve Gerapetritis arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in başkanlığında 2025’in ilk aylarında Ankara’da yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na hazırlık amacı taşıyor.

Öte yandan Türk-Yunan diyaloğu konusunda bilgi sahibi kaynaklar, Kathimerini gazetesine verdikleri demeçte, Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda kamuoyunda bilinen tutumundan sapmadığını söyledi.

Söz konusu tutum, Yunanistan’ın Türk adalarını işgale devam edeceği, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüreceği, karasularını genişletme hedefini koruyacağı, uluslararası hava sahasında Türk uçaklarını taciz edeceği anlamına geliyor.

Türkiye, Ege’deki tüm sorunların birbiriyle ilişkili olduğunu belirterek bir paket halinde görüşmeyi teklif etse de Atina buna karşı çıkıyor.

TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı! İşte teröristlerin Sivas'tan Ankara'ya geliş öyküsüTUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı! İşte teröristlerin Sivas'tan Ankara'ya geliş öyküsüGündem
ege denizi tatbikat yunanistan türkiye
Günün Manşetleri
DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!
İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı
Bakan Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde