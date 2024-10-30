Ege'de bazı tatbikatlar durduruldu! Kasım-aralık tatbikatları karşılıklı iptal edildi

Ege Denizi'nde kasım ve aralık aylarında yapılacak bazı tatbikatlar durduruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım’da Atina’ya giderek Yunan mevkiidaşı Yorgos Gerapetridis ile görüşecek. Kathimerini gazetesi, iki ülkenin kısa süre önce karşılıklı bir “jest” olarak kasım ve aralık aylarında yapmayı planladığı orta ölçekli tatbikatlarını iptal ettiğini yazdı.

Türkiye ile Atina, 1988 yılında imzaladığı memorandum yani diplomatik nota kapsamında, Ege’de turizmin etkilenmemesi amacıyla 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapmıyordu. Ancak kasım ve aralık aylarındaki tatbikatların iptal edilmesi, bu memorandumun da sınırlarını aşıyor.

Fidan ve Gerapetritis arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in başkanlığında 2025’in ilk aylarında Ankara’da yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na hazırlık amacı taşıyor.

Öte yandan Türk-Yunan diyaloğu konusunda bilgi sahibi kaynaklar, Kathimerini gazetesine verdikleri demeçte, Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda kamuoyunda bilinen tutumundan sapmadığını söyledi.

Söz konusu tutum, Yunanistan’ın Türk adalarını işgale devam edeceği, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüreceği, karasularını genişletme hedefini koruyacağı, uluslararası hava sahasında Türk uçaklarını taciz edeceği anlamına geliyor.

Türkiye, Ege’deki tüm sorunların birbiriyle ilişkili olduğunu belirterek bir paket halinde görüşmeyi teklif etse de Atina buna karşı çıkıyor.