Elektrikte büyük dönüşüm: Kaçak kullanım tespit edene ödül var!

Elektrik dağıtım şirketleri, yıllardır süregelen kayıp-kaçak sorununa karşı radikal bir adım attı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5,5 milyon kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), kaçak elektrikle mücadelede prim sistemini devreye aldı. Sisteme göre, kaçak kullanımı ihbar eden kişilere ve bunu tespit eden personele ödül veriliyor.

Yeni sistemle birlikte, ilk 3 ayda 25 bin haneye denk gelen tüketim geri kazanıldı. Türkiye genelinde ilk kez kayıp-kaçak oranı yüzde 10’un altına düştü, bunda dağıtım şirketlerinin hayata geçirdiği bu yeni modelin etkisi büyük.

“MARKETTE DE BERBERDE DE KAÇAK ARIYORUZ”

Türkiye Gazetesi’ne konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, uygulamanın sadece teknik ekipleri değil, tüm personeli kapsadığını belirterek, “Sisteme tüm personelimizi dâhil ettik. Önceden yakalayabildiğimiz miktar 20 milyon kilovatsaatti, şu anki verilere göre yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate çıkmasını öngörüyoruz. Bu sistem farkındalık oluşturdu. Arkadaşlarımız, markete de berbere de gitse kaçak kullanım varsa ihbarda bulunuyor. Bu şekilde çok kaçak buluyoruz. Hem ihbarı yapan hem de kaçağı tespit edenlere prim veriyoruz. Kayıp kaçak oranı en düşük olan 3 dağıtım şirketinden biriyiz. Eskiden hedefimiz 20 milyon kilovatsaatti. Üç ayda biz 10 milyon kilovatsaate geldik. Büyük bir başarı. 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmış olduk” dedi.

DOĞAYA DA SAHİP ÇIKIYORLAR

Kaçakla mücadele kadar çevre ve doğa hassasiyetine de önem veren UEDAŞ, leyleklerin elektrik direklerine yaptığı yuvaları koruma altına alıyor. Her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesine göç eden ve balıkçı Adem Yılmaz’la dostluğu simge haline gelen “Yaren Leylek” gibi göçmen kuşların yuvalarını güvence altına alıyorlar.

Gençoğlu, bugüne kadar 102 leylek yuvası hazırladıklarını ifade ederek, “Ekiplerimiz kuş bilimcilerle beraber çalışıyor. Leyleklerin güvenli bir şekilde göçlerini tamamlamaları amacıyla üzerinde enerji olan hatlara yuva yapmamaları, çarpılma tarzı olumsuz şeylerin olmaması için dağıtım şirketi olarak yuva yapıyoruz. Bozulan yuvaları onarıyor, ihtiyaç varsa yenisini yapıyoruz” diye konuştu.