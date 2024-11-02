Elinde en çok dolar bulunduran iller belli oldu
Türk lirasının dolar karşısında değerini kaybetmesiyle birlikte elinde TL bulunduranlar dövize yöneldi. Elinde en çok dolar bulunduran bölge olarak İç Anadolu öne çıktı. İşte elinde en çok dolar bulunduran iller...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 33,6 oranında 4,2 trilyon lira artarak 16 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı. Bunun 10 trilyon 723,2 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 786,9 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu.
Son bir yılda TL mevduatlar cari olarak yüzde 40,3 artış kaydederken, döviz mevduatının kur farkı da dahil TL cinsi tutarındaki nominal büyüme yüzde 22,8’de kaldı.
Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır, bugün yazdığı yazıda, şu konuya değindi:
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Son bir yılda TÜFE bazında yüzde 49,38 olan enflasyonla indirgendiğinde ise “reel” bazda TL mevduat hacminde yüzde 6,1, döviz mevduatı hacminde yüzde 17,8 ve toplam mevduat hacminde yüzde 10,6 daralma yaşandığı belirlendi.
Eylül 2023 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 38,1’ini oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı son bir yılda 3 puan düşerek yüzde 35,1’e indi.
Türkiye nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul, sanayi, hizmetler, ticaret, finans, gümrük ve benzeri sektörlerce yaratılan milli gelir bakımından diğer il ve bölgelerle arasındaki gelişmişlik uçurumuna paralel biçimde bankacılık sektöründeki toplam mevduat hacminin de yaklaşık yarısına sahip durumda.
Eylül sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 44,2 oranındaki 7 trilyon 304,8 milyar lirası, bu ilde yaşayanlara ait.
İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’sine ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden.
Toplam mevduat hacminde İstanbul’u 2 trilyon 330 milyar lira ve yüzde 14,1 payla Ankara izliyor.
İstanbul’un mevduat hacminde önemli oranda ticari mevduat yer alırken, Ankara’da ise kamu mevduatı hacmi büyütüyor.
Ankara’nın mevduat hacminde dövizin payı yüzde 31,7 düzeyinde kalıyor.
Yurt içi mevduatta 930,6 milyar lira ile üçünü sıradaki İzmir’in payı yüzde 5,6.
Üç büyük ili 561,8 milyar liralık mevduatı ile Antalya, 444,7 milyarla Bursa izliyor.
342,6 milyarlık mevduatla Kocaeli, 258,5 milyarla Adana, 241,7 milyarla Muğla, 229,2 milyarla Konya, 226,5 milyar lira ile Mersin en fazla mevduata sahip ilk on il arasında yer alıyor.
Yurt içi mevduatın yüzde 78 oranındaki yaklaşık 13 trilyon liralık bölümü bu on ilde bulunuyor.
En az mevduata sahip illerin başında ise Bayburt geliyor.
Nüfusu 50 bine yaklaşan bu ilin bankalardaki toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla sadece 4 milyar lira.
Ardahan 5,7 milyar, Kilis 6,5 milyar, Hakkâri 6,7 milyar ve Gümüşhane 9 milyar lira ile en az mevduata sahip illerin başında geliyor.
Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü.
Eylül sonu itibarıyla Aksaray’ın 50,2 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 49,3’ünü döviz hesapları oluşturdu.
Aksaray’ın mevduatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 48,9 düzeyinde bulunuyordu. Buna göre mevduatta dövizin payı ülke genelinde düşerken bu ilde arttı.
Mevduatta dolarizasyon oranında bu ili yüzde 48,2 ile Bingöl, yüzde 47,2 ile Elâzığ, yüzde 46,3’le Karaman, yüzde 46,1’le Bayburt izledi.
Yozgat yüzde 46, Nevşehir yüzde 45, Kütahya yüzde 44,4, Gümüşhane yüzde 44,1 ve Çorum yüzde 42,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı.