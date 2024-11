Elinde en çok dolar bulunduran iller belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verile­rine göre yurt içi yerleşikle­re ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 33,6 oranında 4,2 trilyon lira artarak 16 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı. Bu­nun 10 trilyon 723,2 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 786,9 mil­yar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu.



Son bir yılda TL mevduat­lar cari olarak yüzde 40,3 artış kaydederken, döviz mevdua­tının kur farkı da dahil TL cin­si tutarındaki nominal büyü­me yüzde 22,8’de kaldı.



Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır, bugün yazdığı yazıda, şu konuya değindi:



10 yaşındaki milli satranç oyuncusu Deniz Cıvaş yaşamını yitirdiEskişehir’de 28 yaşındaki bir kız milyoner olduTürkiye'deki ünlü giyim devi iflas etti: tüm şubeleri kapanıyorGalatasaray’ın efsanesiydi! Gheorghe Hagi bakın şimdi ne yapıyor

Son bir yılda TÜFE bazında yüzde 49,38 olan enflasyon­la indirgendiğinde ise “reel” bazda TL mevduat hacmin­de yüzde 6,1, döviz mevduatı hacminde yüzde 17,8 ve top­lam mevduat hacminde yüz­de 10,6 daralma yaşandığı be­lirlendi.



Eylül 2023 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 38,1’ini oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı son bir yılda 3 puan düşerek yüz­de 35,1’e indi.



Türkiye nüfusunun yüz­de 18’inin yaşadığı İstanbul, sanayi, hizmetler, ticaret, fi­nans, gümrük ve benzeri sek­törlerce yaratılan milli gelir bakımından diğer il ve bölge­lerle arasındaki gelişmişlik uçurumuna paralel biçimde bankacılık sektöründeki top­lam mevduat hacminin de yaklaşık yarısına sahip du­rumda.



Eylül sonu itibarıy­la toplam yurt içi mevduatın yüzde 44,2 oranındaki 7 tril­yon 304,8 milyar lirası, bu ilde yaşayanlara ait.



İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’si­ne ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatı­nın yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden.



Toplam mevduat hacmin­de İstanbul’u 2 trilyon 330 milyar lira ve yüzde 14,1 pay­la Ankara izliyor.

İstanbul’un mevduat hacminde önem­li oranda ticari mevduat yer alırken, Ankara’da ise kamu mevduatı hacmi büyütüyor.



Ankara’nın mevduat hac­minde dövizin payı yüzde 31,7 düzeyinde kalıyor.



Yurt içi mevduatta 930,6 milyar li­ra ile üçünü sıradaki İzmir’in payı yüzde 5,6.



Üç büyük ili 561,8 milyar liralık mevdua­tı ile Antalya, 444,7 milyarla Bursa izliyor.



342,6 milyarlık mevduatla Kocaeli, 258,5 milyarla Ada­na, 241,7 milyarla Muğla, 229,2 milyarla Konya, 226,5 milyar lira ile Mersin en fazla mevduata sahip ilk on il ara­sında yer alıyor.



Yurt içi mev­duatın yüzde 78 oranındaki yaklaşık 13 trilyon liralık bö­lümü bu on ilde bulunuyor.



En az mevduata sahip illerin ba­şında ise Bayburt geliyor.



Nüfusu 50 bine yaklaşan bu ilin bankalardaki toplam mevduatı eylül sonu itibarıy­la sadece 4 milyar lira.



Arda­han 5,7 milyar, Kilis 6,5 mil­yar, Hakkâri 6,7 milyar ve Gü­müşhane 9 milyar lira ile en az mevduata sahip illerin başın­da geliyor.



Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü.



Eylül sonu itibarıyla Ak­saray’ın 50,2 milyar lira olan toplam mevduatının yüz­de 49,3’ünü döviz hesapları oluşturdu.



Aksaray’ın mev­duatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 48,9 düzeyinde bulunuyordu. Buna göre mev­duatta dövizin payı ülke gene­linde düşerken bu ilde arttı.



Mevduatta dolarizasyon oranında bu ili yüzde 48,2 ile Bingöl, yüzde 47,2 ile Elâzığ, yüzde 46,3’le Karaman, yüzde 46,1’le Bayburt izledi.



Yozgat yüzde 46, Nevşehir yüzde 45, Kütahya yüzde 44,4, Gümüş­hane yüzde 44,1 ve Çorum yüzde 42,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı.