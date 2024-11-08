Emekli 2025 yılında ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 12,06 oldu. Geriye 2 aylık enflasyon oranı kaldı. Emekliler yılda iki kere enflasyona göre zam aldığı için açıklanan enflasyon tahminleri de merak ediliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmesi ile emekli zam oranı tahmini de değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 38'den yüzde 44'e çıktığını duyurdu.

EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ

Emekliler yılda iki kere enflasyon zammı alıyor. 4 aylık enflasyon oranına göre emekliler şimdiden yüzde 12,06 zam oranını cebine koydu. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle emeklilerin zam oranı belli olacak. Emeklinin net zam oranı 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonunda enflasyon tahmini yüzde 44 olarak gerçekleşirse; 2025 yılında memur ve memur emeklisine yapılacak toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 olarak maaşlara yansıyacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise alacağı zam yüzde 15,44 olacak.