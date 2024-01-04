Emekli Aylıkları Açlık Sınırının Altında! "Pazara Gitmiyorum Para Yetmiyor"

Vatandaş AK Parti Hükümeti'nin emekliye verdiği zammı bu sözlerle anlattı. Emekliler aylığın yetmediği için pazarın marketin yolunu unuttuğunu söylüyor. İşte emeklinin son durumu.

Editör: Osman Bekar

Yıllarca çalıştılar aldıkları emekli aylığı ne pazara ne kiraya ne de faturalara yeter oldu. Ak Parti iktidarında emeklinin sesi soluğu kesildi.

Halkın en yakıcı gündemi geçim. Emekli pazarda markette en ucuz gıdaya yöneliyor. Pahalı meyve sebze hayallerinde kaldı.

AK Parti hükümeti ekonomi yönetiminde de sınıfta kaldı. Emekli maaşı artık sokakta alay konusu.
SES AÇ//((çok yakışıklı foto çekip duvara asacağım. Hayat almış başını gidiyor)))

Emekliler ek iş yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Aksi mümkün değil.

Öfkeliler, aldıkları maaşla kıt kanaat geçinmek için çaba sarf ediyorlar. Manisa Soma'da emekliler Ulusal Kanal aracılığıyla sesini duyurmaya çalışıyor. Onlar için pazara gitmek artık lüks.

Borç borçla kapatılsa da çözüm olmuyor. Emekli çıkmazda. Seslerini de duyan yok.

Oy verip seçtirdikleri, 120 bin lira maaş alan milletvekillerine sesleniyorlar.

Milletvekili Maaşları Katlandı! Emekliler Tepki GösterdiMilletvekili Maaşları Katlandı! Emekliler Tepki GösterdiEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli aylığı
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