Milletvekili Maaşları Katlandı! Emekliler Tepki Gösterdi

Türkiye İstatistik kurumunun açıklamasının ardından memur ve emeklilerin maaşları belli oldu.

Verilere göre milletvekili maaşları 110 bin lira olurken, hem emekli hem vekil olan milletvekili maaşları 230 bin lira oldu. Peki vatandaşın bu rakamlara tepkisi ne oldu?

Enflasyonun altında ezilen işçi emeklileri, asgari ücretin altında aldıkları maaş ile geçinemediklerini belirtti.