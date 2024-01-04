Milletvekili Maaşları Katlandı! Emekliler Tepki Gösterdi

Ekonomik kriz derinleşti, alım gücü düştü. Emekliler açlığa mahkum edildi. 2024'te milletvekili maaşı ise 120 bin lira oldu. Meclis'teki 300 kişi hem milletvekili emeklisi hem de faal milletvekili olduğu için cebine her ay tam 230 bin lira giriyor. Emekliler vekil maaşlarına tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik kurumunun açıklamasının ardından memur ve emeklilerin maaşları belli oldu.

Verilere göre milletvekili maaşları 110 bin lira olurken, hem emekli hem vekil olan milletvekili maaşları 230 bin lira oldu. Peki vatandaşın bu rakamlara tepkisi ne oldu?

Enflasyonun altında ezilen işçi emeklileri, asgari ücretin altında aldıkları maaş ile geçinemediklerini belirtti.

Vatan Partisi'nden Emekli Maaşı Önerisi! "En Az Asgari Ücret Düzeyine Çıkartılsın"Vatan Partisi'nden Emekli Maaşı Önerisi! "En Az Asgari Ücret Düzeyine Çıkartılsın"Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# milletvekili # emekli maaşı
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