Vatan Partisi'nden Emekli Maaşı Önerisi! "En Az Asgari Ücret Düzeyine Çıkartılsın"

Emekli aylıklarındaki makas açıldı. Memur emeklisinin maaşı yüzde 50 artacak. İşçi emeklisinin maaşına ise artış yüzde 37 olarak yansıyacak. Vatan Partisi, en düşük aylık alan emeklilerin maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını önerdi.

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Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur emeklisinin aylığına yüzde 50, işçi emeklisinin cüzdanına ise yüzde 37 oranında artış yansıyacak.

Vatan Partisi Genel Merkez Kamu Emekçileri Büro Başkanı Sefa Koçoğlu emeklilerin maaşlarındaki adaletsiz artışa yönelik yazılı açıklama yaptı. AK Parti Hükümetinin üreticileri ve emeklileri cezalandırdığını vurgulayan Koçoğlu, krizin bütün yükünün halkın sırtına yüklendiğini belirtti.

- Üretim olmadan yapılan ücret artışları ile enflasyonla mücadele edilemez. Geçen yıl 7 bin 500 lira maaşla ölüme terk edilen emeklilerimiz, şimdide 10 bin lira civarında bir maaşla aynı süreç yaşatılıyor. Türkiye’deki kriz bütün halkımız için aynı zorlukları getirmektedir. Asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimizin gelir düzeyi yükseltilmeli. Bu nedenle en düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli maaşı # vatan partisi
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