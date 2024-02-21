Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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43 maddelik kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, 'Makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek. Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

ADLİ PARA CEZALARI ARTIYOR

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Buna göre bir günlük adli para cezasında alt sınır 100 lira üst sınır da 500 lira olacak.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak.

Kanun teklifi ile TMSF'nin suça bulaşmış şirketlere kayyum olarak atanmasına yönelik düzenlemenin de süresi uzatılacak.

'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

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# bayram ikramiyesi
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