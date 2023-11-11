Emekli Maaşı Zammına İlk Tahminler Geldi! Enflasyona Göre En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? İşte Emekli Maaşı Zammı Tahminleri...

Emekli maaşı için yapılacak zamma dair detaylar belli olmaya başladı. Çok sayıda emeklinin merakla beklediği zamma dair detaylar netleştikçe emekliler de rahat bir nefes alıyor. Enflasyon farkına göre gerçekleşecek olan emekli maaşı zammının 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. İşte enflasyon artış oranlarına göre Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...

Zammın açıklanması için enflasyon farkının açıklanması bekleniyor. Dört aylık enflasyon artışı netleşti. Bu çerçevede 4 aylık enflasyon artışına bağlı olarak emekli maaşlarının kaç TL olacağına dair tahminler üretilmeye başlandı.

2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Eğer yıl sonunda enflasyon Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi gelişirse yani %65 olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarından %37,76 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve emekli memur maaşlarında ise % 49,95 oranında artış bekleniyor.

Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2024'te yapılacak zammın %15'i toplu sözleşmeden kalanı ise enflasyon farkından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önce emekli maaşlarına ilave zam için talimat verdiğini söylemişti.

DÖRT AYI İÇEREN ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024'TE KAÇ TL OLACAK?

2023 yılında 3 500 TL'den 7500 TL'ye çıkan emekli maaşının 2024 yılında 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. Yeni yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının arttırılmasıyla enflasyon oranından ayrı olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emekli maaşlarına dair şunları söyledi:

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?