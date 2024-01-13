Emekli Maaşına Ek Zam Ne Zaman? Ocak Maaşlarına Yetişecek Mi? Zam Maaşları Ne Kadar Etkileyecek?

SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam düzenlemesi için çalışmalarda artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yöneticiliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışma önümüzdeki hafta Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. İlave zam ocak maaşlarına yetişecek mi? İşte cevabı...

Memur ve memur emeklilerine 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak memurlar maaşlarını ayın 15’inde alıyor, memur emeklileri ise ay başında maaşlarını alıyorlar. Fakat bu kesime zam farkı henüz yatırılmadı. Peki memur ve emeklilere zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARINA İLAVE ZAM NE ZAMAN? EMEKLİ MAAŞINA EK ZAMLAR OCAK AYINA YETİŞECEK Mİ?

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şunları söyledi: