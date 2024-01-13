Emekli Maaşına Ek Zam Ne Zaman? Ocak Maaşlarına Yetişecek Mi? Zam Maaşları Ne Kadar Etkileyecek?
Emekli maaşına zam haberlerini merak edenler her gün internette bu sorunun cevabını aramaktadır. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler başladı. Peki ilave zam olacak mı? zamlar Ocak maaşına yetişir mi? İşte detaylar...
SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam düzenlemesi için çalışmalarda artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yöneticiliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışma önümüzdeki hafta Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. İlave zam ocak maaşlarına yetişecek mi? İşte cevabı...
Memur ve memur emeklilerine 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak memurlar maaşlarını ayın 15’inde alıyor, memur emeklileri ise ay başında maaşlarını alıyorlar. Fakat bu kesime zam farkı henüz yatırılmadı. Peki memur ve emeklilere zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARINA İLAVE ZAM NE ZAMAN? EMEKLİ MAAŞINA EK ZAMLAR OCAK AYINA YETİŞECEK Mİ?
Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şunları söyledi:
- Memurlarımız maaşlarını her ayın 15’inde alıyorlar. %49,25 zam farkını bordrolarında göreceklerdir. Ocakta oluşan 14 günlük fark genellikle 1 hafta içerisinde fark bordrosuyla birlikte maaşlarına ilave olarak yatıyor. Muhtemel olarak 15’ine yetişeceğini düşünüyorum. Memur emeklisi ise ayın ilk haftasında aldıkları için muhtemel olarak şubat maaşına veya ocak ayı içerisinde ilave olarak yatırılacaktır.