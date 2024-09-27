Emekli olmak için en iyi zaman ne zaman? Aylıklarda düşüş yaşanacak
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliliği hak eden ancak çalışmaya devam edenlerin yaşadığı kafa karışıklığına dair önemli bir paylaşımda bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı, iktisatçı Özgür Erdursun emeklilik planı yapanları uyardı.
Emekliliği hak edip emekli olmayanların ciddi kafa karışıklığı yaşadığını ifade eden Erdursun, 2025 ve sonrasında emekli olacakların yaşayacağı kaybı ayrıntılı şekilde anlattı.
X (Twitter) hesabından konuya ilişkin uzunca bir mesaj paylaşan Erdursun, 2025 ve sonrasına emeklilik müracaatı yapacakların mevcut sistemde bir düzenleme olmazsa emekli aylıklarında ciddi düşüşler yaşayacaklarını söyledi.
Erdursun, kafasında “2024’te emekli olayım mı”, “Emekli olmalıysam hangi ay olmalıyım”, “Emekli maaşında maksimum faydayı nasıl elde edebilirim” gibi sorular bulunanlara yanıt verdi.
SGK Uzmanı “2024’te emekli olacaklar 2025’e göre yüzde 30-33 daha avantajlı olacak” ifadesini kullandı.
Emekliliği hak edip emekli olmayı düşünenlerin karar vermeden önce yapması gerekenleri anlatan Erdursun, paylaşımına şöyle devam etti:
- Mevcut ücretiniz, bugün emekli olsanız alacağınız emekli aylığınız, emekli aylığında yaşayacağınız kayıp, son brüt tutarınıza göre zararınızı amorti etme süreniz, emekli olduktan sonra çalışıp çalışmayacağınız, mevcut ücretinize göre emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı ile geçinip geçinemeyeceğiniz gibi durumları iyi analiz etmeniz gerekir. Hızlı karar vermeyin!