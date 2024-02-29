Emekli olmak isteyenler dikkat! 5 yıl erken emekli olabilirsiniz...

Hızla yükselen enflasyon ve giderek ağırlaşan hayat şartları emeklilerin belini büktü. Yıl başında açıklanan 2024 asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik yapılan zam prim gün sayısını doldurarak alın teri ile emekliliği hak eden vatandaşları açlığa mahkum etti.

Geçtiğimiz yıl çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) haklarına kavuşmuşlardı. Ancak bu kez de emeklilikte prime takılanlar mağduriyet yaşamaya başladı. Bir yandan da yine kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar gözünü mecliste alınacak karara çevirdi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Bağ-Kur'lu olan vatandaşları umutlandıran haberi Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesine taşıdı.

Noyan Bağ-Kur’luların prim gün sayılarının azaltılmasına yönelik yapılacak düzenleme ile söz konusu sandığa bağlı vatandaşların 1.800 gün daha az prim ödeyerek, 5 yıl erken emekliliğe hak kazanabileceğini ifade etti.

Noyan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Buna göre, Bağ-Kur’lu çalışanlar, SSK’lılara göre 1.800 gün, yani 5 yıl, daha fazla prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Bu da şu anlama geliyor, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak."