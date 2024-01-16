Emekli zam farkı o tarihte hesaplara yatıyor!

Emekli maaşlarına yüzde 37.6'lık enflasyon farkının üzerine yüzde 5 ek zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere yapılan ek zam tutarını duyurdu.

Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." ifadelerini kullandı.

EMEKLİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMADI

Açıklanan ek zam tutarı, enflasyonun hayat pahalılığı ve enflasyon darboğazındaki emeklilerin beklentisinin altında kaldı.

Erdoğan'ın, "Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz." sözleri ise dikkat çekti.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, maaş farklarının hesaplara ne zaman yatacağı konusunda şu bilgileri verdi:

Bu maaş takvimine yetişmeyecektir. Zaten memur emeklisi ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklisi ise ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alıyor.

'FARKLARI ŞUBAT AYINDA ALACAKLAR'

Bugün daha Kabine'den çıkacak ve Meclis’e gidecek, sürecin ilerlemesi ocak maaşlarına yetişmez.

Ocak maaşları ile alakalı fark olarak şubat maaşlarına ilave edileceği söyleniyor. Bu nedenle emeklilerin hiçbir kaybı olmayacaktır. Zaten zam farklarını şubat ayında alacaklardır.