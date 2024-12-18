Emekliden sihirbaz olmaları isteniyor! Aylıklar 1-2 hafta içerisinde eriyor

Emeklinin geçinebilmesi için sihirbaz olması gerekiyor. Zira alınan aylıklar 1-2 hafta içerisinde eriyor. Ay sonu çocukların desteğiyle geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz" sözünü de inandırıcı bulan yok...

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklileri enflasyona ezdirmiyoruz" dedi ama onlar tersini söylüyor. Çocukların desteği olmazsa ay sonu gelmiyor.

Emekliyi yok sayan AK Parti hükümeti, en düşük emekli aylığını hazine desteği ile 12 bin 500 lira yapmıştı. Ancak bu rakam hiçbir yaraya merhem olamıyor.

Yıllarca çalıştılar, hizmet ettiler. Aldıkları ücret en fazla 1-2 hafta yetiyor. Emekli sihirbaz örneğini veriyor.

Emekliler yeni yılda aylıklarına yapılacak artıştan da umutlu değilller. Çünkü durdurulamayan enflasyon artışında aylıkların kıymeti de kalmıyor.

Emekli eskiyi arar oldu. İstediğini alamamak onları üzse de bu düzende ayakta kalmaya çalışıyorlar.

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