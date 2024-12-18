9 şehirde Kıskaç-31 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

9 şehirde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
9 şehirde Kıskaç-31 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt geneinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olaraak 9 şehirde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonları gerçekleştirildi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kıskaç-31 operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede "hiçbir gevşemeye" yer olmadığını belirtti.

Milli iradeye darbe yapmaya yeltenen "bu hain yapıyı" temizleyene kadar mücadelenin süreceğini ifade eden Yerlikaya, "9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Operasyonların Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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