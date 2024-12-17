Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

İlk toplantı 10 Aralık, ikinci toplantı 16 Aralık'ta yapıldı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İlk toplantıda taraflar görüşlerini dile getirdi.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapıldı. Basına kapalı yapılan bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da bakanlık ev sahipliğinde yapılacak. Taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar bu toplantıda masada olacak.

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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