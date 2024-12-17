Horasan Erenleri Kerbela olayını andı

Kerbela olayı, Hazreti Muhammed’in torunu Hüseyin ve 72 kişinin şehit düştüğü hadise İslam dünyası ve Alevi inancı için önemlidir, yüzyıllardır anılır.



Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu “Her yer Kerbelâ, her gün aşurâ” adıyla düzenlediği etkinlikle Kerbela olayını andı, Türkler için önemi vurgulandı.



Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin yaptığı açılış konuşmasında acıyı hissetmenin günü zamanı olmayacağını belirtti.



Sempozyumun konuşmacılarından olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten Kerbela olayının Türkler için önemini vurguladı



Prof. Dr. Fahri Maden de Kerbela olayını öncesi ve sonrasında gerçekleşen saflaşmalarla aktardı.



Konuşmalardan sonra aşura ikramının yapıldığı programda Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ve Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım gibi isimler de yer aldı.