Horasan Erenleri Kerbela olayını andı
İslamiyetin ve Alevi kültürünün önemli olaylarından olan Kerbela “Her yer Kerbela, her gün aşura” etkinliğiyle anıldı. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonunun düzenlediği sempozyumda olayın tarihi önemi ve Türklerin olaya bakışı vurgulandı.
Kerbela olayı, Hazreti Muhammed’in torunu Hüseyin ve 72 kişinin şehit düştüğü hadise İslam dünyası ve Alevi inancı için önemlidir, yüzyıllardır anılır.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu “Her yer Kerbelâ, her gün aşurâ” adıyla düzenlediği etkinlikle Kerbela olayını andı, Türkler için önemi vurgulandı.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin yaptığı açılış konuşmasında acıyı hissetmenin günü zamanı olmayacağını belirtti.
Sempozyumun konuşmacılarından olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten Kerbela olayının Türkler için önemini vurguladı
Prof. Dr. Fahri Maden de Kerbela olayını öncesi ve sonrasında gerçekleşen saflaşmalarla aktardı.
Konuşmalardan sonra aşura ikramının yapıldığı programda Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ve Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım gibi isimler de yer aldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi