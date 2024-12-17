Samsun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki 06 FN 4957 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi’nde Alper Taşçı’nın kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosikletle çarpıştı

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alper Taşçı ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşçı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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