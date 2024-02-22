Emekliler bayram ikramiyesine zammı nasıl karşıladı?

Ramazan bayramı yaklaşıyor, emeklinin de gözü bayram ikramiyesinde. Ancak bayram ikramiyesine gelen zam oranını duyan emekli isyanda.

Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle birlikte geçen sene 2 bin TL olan bayram ikramiyeleri 3 bin TL'ye yükseltildi. Fakat bu zam emeklilerin taleplerini karşılamadı.

Türkiye'de 15 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramında yılda iki kere ikramiye alıyor. Ancak ne emekli aylıkları ne de bayram ikramiyeleri yükselen enflasyonla başa çıkamıyor.

Emeklilere sunulan bayram ikramiyesinde ki bin TL'lik artış, geçmiş yıllardaki zamlarla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Emekliler, daha uygun ve etkili bir zam talep ediyor.