Emekliler Dikkat! 20 Bin TL'yi Bulan Ödemeler Yapılacak...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıkladı. Verilerin açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları sürerken bankalar da promosyon hareketliliği başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir, taahhüdü bitmeden başka bankaya nasıl geçebilir?

Yalnız SSK ve Bağkur emeklileri değil bankalar da promosyon güncellemesi için maaş zammına odaklanmış durumda. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra daha da artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'yi buldu.

SSK ve Bağkur emeklisi ile birlikte bankalar da zam oranını bekliyor. ATV muhabiri, "En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkacak olması bankaların da iştahını kabarttı. Sistemine daha fazla emekli çekmek isteyen bankalar şimdiden promosyon yarışı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor" dedi.

Bankalar emekliler için yarışa hızlı girdi. Promosyon tutarı ek ödemelerle 13 bin TL'ye dayandı. Mali müşavir Serkan Kumdakçı, "İki tane ya da daha fazla faturayı otomatik ödeme aldıklarında 500 lira, kredi kartından 500 lira harcama yapan emeklilerimiz için ilave bin lira promosyon ve banka tarafından 25 bin lira bireysel kredi kullanması durumunda da ilave 500 lira daha promosyon alması emeklimiz için gündeme gelecek" bilgisini verdi.

Promosyonların 20 bin tl'ye çıkması bekleniyor

Yeni maaşların belli olmasıyla promosyonların artması bekleniyor. Kumdakçı, "Emekli maaşlarının yükseldiği dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya çıkması bekleniyor. Daha yüksek maaş alan emeklilerimiin daha yüksek promosyon almaları bekleniyor" diye konuştu.

Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli bankayla çalıştığı süre için promosyonunu alıyor. Kalan günleri tutarı ise bankaya iade ediliyor. Konuya ilişkin Kumdakçı, "Bankadan çıktığımız ve promosyon döneminde olmadığımız dönemi bankaya iade etmemiz şartıyla çıkış şartlarımız var" değerlendirmesini yaptı.

Örneğin 3 yıllık anlaşma için 7 bin 500 lira promosyon alan emekli taahhüdünün dolmasına 1, yıl kala daha yüksek promosyon veren bir bankaya geçmek isterse ne olacak?

Kumdakçı sözlerini şöyle sürdürdü:



"1,5 YIL sistemde kaldıysa zaten sistemin yarısını tamamlamış oluyor. 3 bin 750 TL'yi zaten emeklimiz hak etmiş oluyor. Geriye kalan 3750 TL'yi bankata iade ettiği durumlarda sözleşmesini bir başkaya taşıyabilir"