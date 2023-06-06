Emekliler dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Emekli maaşı ve ikramiyeleri bayram öncesinde ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını duyurdu.