Emekliler dikkat: Emeklilere ek zam meclisten geçti! Peki ek zam gelecek mi?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye ek zam düzenlemesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdursun emeklilerin maaş zammını hesapladı, seçim öncesi emekli maaşlarına 2 bin ile 4 bin TL arasında zam gelebileceği iddiasında bulundu.

EN SON BU MUDUR?

Sözcü TV yayınına katılan Özgür Erdursun kendisine emekli maaşlarına zam ile ilgili yöneltilen "en son bu mudur hocam?" sorusuna, "bence, bu değildir" şeklinde yanıt verdi.

Erdursun bu söyleminin ardından, “Enflasyon verileri açıklanacak enflasyon verilerinin açıklanması emekli aylıklarını netleştirmeyecek. Enflasyon farkının dışında ayrıca refah payı ne verilecek bu konu çok tartışılacak demiştik. Belli olduktan sonra da yine bu konuların tartışılmaya devam edeceğini seçimlere kadar belki seçimlerden sonra süreceğini söylemiştik. Mart ortasında seyyanen bir zam gelebilir. Çünkü şu anda emeklilerin durumundan ziyade anketlere bakıyor şu anda hükümet ve yapılan artış sonrasında bu artışların anketlere olumlu yansıması var mı, yok mu bunlara bakıyorlar. Seçimlerden ziyade şu anda Türkiye’de yine maaşlar konuşuluyor ekonomi konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

2-4 BİN TL EK ZAM YAPILABİLİR

Özgür Erdursun konuşmasının devamında seyyanen zam ile ilgili "Bu tartışma sonrasında mart ayında emeklilerin anketlere yansıması olumsuz yönde olursa 2,3,4 bin TL gibi 10 bin TL'nin tamamlanacağı rakam biraz daha düzenlenebilir. Seyyanen tüm emeklilere de verilebilir, verilmeyedebilir. Bize gelen duyumlar şu yönde, mart ayında emekli aylıklarına 2-4 bin lira arasında seyyanen artış yapacaklar seçim öncesinde. Bu konuşuluyor. Seçimin kaderini değiştirir." dedi.