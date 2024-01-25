Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte o rakam! 5 bin TL...

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri TBMM'de kabul edildikten sonra bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorusu gündeme geldi. Daha önce her bayramdan önce emeklilere verilen bayram ikramiyelerine zam gelmesi bekleniyor. Daha önce emekliye bir defa olamak üzere verilen 5 bin TL ikramiyeden sonra emeklilerde bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak beklentisi oluştu. Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili "Orta Vadeli Programdan şaşmamamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 5 BİN TL Mİ OLACAK?

TV100'de katıldığı yayında konu ile ilgili yorumlarda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, "Bayram ikramiyeleri 2 bin liraydı, Yüzde 50 üzerinden zam yapılırsa 3 bin lira olur. 5 bin TL zaten ikramiye olarak verildi. Bir kereye mahsus verildi. Bütçe imkanları el verse keşke. Orta vadeli programdan şaşılmaması adına da, çok ciddi şekilde yabancılar bizi radarına aldı. Orta vadeli programdan en ufak bir şaşma olduğu zaman emin olun tepemize çökecekler.Orta vadeli programda herhangi bir sapma yok, o yüzden 3 bin lira olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.