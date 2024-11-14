Emekliler dikkat: Yeni yılda emekli maaşları düşecek mi?

2025 yılının ilk yarısında emekli olacak kişiler, 2024’ün temmuz-aralık dönemindeki enflasyona göre belirlenecek zamlardan faydalanacak. Peki, emeklilik katsayısı avantajından yararlanmak için aralık ayı sonuna kadar başvuru yapmak yeterli mi?

Hesaplamalara göre, 2024'te emekli olanlar, 2025'te emekli olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 30-36 oranında daha yüksek maaş alacak. Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve ekonomik büyüme verilerine dayanılarak hesaplanıyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2025 yılına yönelik emeklilik güncelleme katsayısını değerlendirdi. Doğan, “2024 yılı sonuna kadar emekli olacak kişilerin maaş hesaplaması, 2023’teki yüzde 4.5’lik büyüme hızı ve yüzde 64.77’lik TÜFE oranına göre yapılacak ve bu doğrultuda güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. Ayrıca, 2024 yılının ocak ve temmuz aylarında emeklilere toplamda yüzde 86.16 oranında zam yapıldı ve bu zam 2024 sonunda emekli olacak kişilerin maaşlarına dahil edilecek. 2025 yılında emekli olacaklar ise 2024'teki yüzde 86.16'lık maaş artışlarından yararlanamayacak. 2025 yılına yönelik güncelleme katsayısının, enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1.366 ila 1.392 arasında olacağı öngörülüyor” dedi.

Doğan, 2024'te emekli olanların 2025'te emekli olacaklara kıyasla daha yüksek aylık alacağının altını çizdi ve şu ifadeleri ekledi: “Aralık ayının başlarında bu durum daha netleşecektir. Emeklilik işlemlerinde ise SGK’ya emeklilik dilekçenizi sunmanız gerekecek, ardından aylık bağlama işlemlerini e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.”