Emeklilerden Hükümete Çağrı

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi sonrası emeklilerin durumları tartışıldı. Memur emeklileri yaşadığı gelir kaybını önlemek için seyyanen zam istedi ancak hükümet bu talebi kulak arkası etti.



Meclis açılmadan önce memur emeklileri Ankara Ulus'ta bir araya geldi. Emekliler, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Açıklamayı Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen yaptı. Küçükkösen, 1 Ekim'de açılacak Meclis'in ilk görevinin alım gücü düşen emeklilerin maaşlarını iyileştirmek olduğunu belirtti. Talepleri tek tek sıraladı.