Emeklilerden ikramiye talebi! Türkiye Emekliler Derneği miktarı açıkladı
Türkiye Emekliler Derneği'nden ikramiye talebi geldi. Derneğin Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti.
Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli zammı olması gerektiği vurgulandı.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti.
Emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine de dikkat çeken Ergün şunları söyledi:
- Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını beklediğini ifade etti.
- Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor. Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı.