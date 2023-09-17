Emeklilerden ikramiye talebi! Türkiye Emekliler Derneği miktarı açıkladı

Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli zammı olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti.

Emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine de dikkat çeken Ergün şunları söyledi:

- Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını beklediğini ifade etti.