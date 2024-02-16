Emeklilere seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? İşte yanıtı...

Emekliler seyyanen zam haberlerini takip ediyor. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklandı, maaşlar hesaplara yattı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olurken emeklilerin seçim öncesi seyyanen zam beklentileri de yükseldi. Emeklilik sistemi değişmese en düşük emeklilik maaşının 20 bin TL olacağını söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam için seçim öncesini işaret etti. Erdursun, "Hükümet buna kapıları kapattı mı kapatmadı mı bilmiyoruz. En son işte mart ayına kadar göreceğiz. Mart ayına kadar zaten bir artış olmazsa bir daha artış falan beklemeyin" düşüncesini dile getirdi.

Şubat ayından itibaren yüzde 49.25'lik zamlı aylıklarınızı alacaksınız. En düşük emekli aylığı da 10 bin TL olarak belirlendi. Bu durum emeklileri çok da mutlu etmedi. Emekliler en düşük emekli aylığı alanların da, en düşük emekli aylığı üstünde alanları da mağdur olduğu düşüncesinde. Haklılar da çok yüksek bir enflasyon var ülkemizde. TÜİK farklı enflasyon açıklıyor, hissettiğiniz enflasyon çok farklı. Bu nedenle emekli aylıkları düşük kaldı."

Mart ayında seçim var. Seçime kadar hala emeklilerin bir umudu ve beklentisi var, martta artış yapılabilir diye. 2008 yılında emekli aylığı hesaplamaları değişmeseydi en düşük emekli aylığı 20 bin liranın üstünde, diğer maaşlar da 35 bin TL gibi rakamlar olacaktı.Bu durumda hükümet en düşük emekli aylığı olarak 10 bin TL veriyor 20 bin TL vermesi gerekirken. Bunu vermeyip bayram ikramiyesi veriyor."

"SEYYANEN ZAM KONUSU EMEKLİLER AÇISINDAN KAPANMADI"

"Seyyanen zam konusu emekliler açısından kapanmadı. Hükümet buna kapıları kapattı mı kapatmadı mı bilmiyoruz. En son işte mart ayına kadar göreceğiz. Mart ayına kadar zaten bir artış olmazsa bir daha artış falan beklemeyin. Ocak ve temmuzda enflasyon farkı neyse sadece bu farklar verilecek, üstüne ayrıca bir iyileştirme yapılabilir de yapılmayabilir de. Bakın asgari ücrete mesela temmuz ayında artış yapmayacağız dedi hükümet. Temmuz ayı geldiğinde en önemli tartışmalardan biri bu olacak."