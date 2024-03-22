Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? Cumartesi kritik gün...

Milyonlarca emekli enflasyon ile mücadele ederken emekliler ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Ankara'da seyyanen zam açıklayacak" iddiası emeklileri umutlandırdı. İşte ayrıntılar...

Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? Cumartesi kritik gün...
Editör: Orhun Çoban
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Enflasyon, hayat pahalılığı, kira ve gıda fiyatları emeklilerin gündemini oluştururken seyyanen zam için gözler yarına çevrildi. Sebebi ise emekliye zammı için ortaya atılan bir iddia! İddia o ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam verileceğini cumartesi günü Ankara'da yapacağı mitingte açıklayacak!

Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? Cumartesi kritik gün... - Resim : 1

O kulis bilgisini doğrulayacak türden olan açıklama ise AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’den gelmişti. Şahin emekliye ek zam için çalışmaların başladığını ve seçeneklerin ise Erdoğan’ın masasında olduğunu bildirmişti. Şahin açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını da söylemişti.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi...

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# emekli # seyyanen zam
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