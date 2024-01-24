Emeklileri kötü haber! 'Zam onları etkilemeyecek'

Emeklilere yapılan yüzde 5 ilave zammın beklentileri karşılamaması üzerine Bakan Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamanın ardından en düşük emekli maaşı alanlar, yapılacak zamdan yararlanır yararlanmayacaklarını merak etmeye başladı.

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından ek zam değerlendirmesi yaptı. Çelik, yapılan yüzde 49,25 zammın düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyeceğini ve 10 bin TL emekli aylığı almaya devam edeceğini tablo üzerinden gösterdi. Çelik, “Emekli aylıkları yama ile düzelmez. Sistem kökten değişmeli.” ifadelerini kullandı.

Çelik’in, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Kök aylığı 6 bin 700 ve altında olan emekliler %49,25 değil %33,3 zam alacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25 zam yapılması düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyecek.

Milyonlarca emekli 10 bin TL emekli aylığı almaya devam edecek (Bakınız tablo)

Emekli aylıkları yama ile düzelmez!

Sistem kökten değişmeli.

1- Aylık bağlama oranı (ABO) eski düzeyine gelmeli.

2- Güncelleme katsayısına milli gelir artışının tamamı yansıtılmalı.

3- Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücret olmalı.

4- Aylık artışlarında sadece resmi enflasyon değil büyüme de hesaba katılmalı.

5- Emekli aylıkları arasındaki çarpıklığı gidermek için intibak düzenlemesi yapılmalı.”