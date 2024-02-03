Emeklilerin fark ödemeleri için tarih verildi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti;
Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağkur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
Kaynak: TRT Haber