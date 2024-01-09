Emeklilerin Gözü Zam Kararında

Milyonlarca işçi emeklisi, iktidarın yapacağı refah payı artışını bekliyor. Çünkü emekli 7 bin 500 lira ile ay sonunu getiremiyor. Kimi ek işte çalışıyor, kimi çocuklarından destek alıyor.



Yüzde 37,5 zamma ek, kök maaşta artış yapılacak mı? Memur emeklileri ile aralarındaki 12 puanlık fark kapatılacak mı? Kulislere göre bu talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında.



SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı alacağı ya da kök maaşında artış yapılacağı haberleri medya da yer alsa ne olacağı bilinmiyor. Hükümet yetkilileri de bu konuda konuşmuyor.