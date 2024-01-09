Emeklilerin Gözü Zam Kararında

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde... Emekliler, yüzde 37,5 olarak belirlenen zammın yetersiz olduğunu, memur emeklilerine verilen yüzde 49,25'lik zam oranı ile arasındaki farkın kapatılmasını talep etti.

Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:

Milyonlarca işçi emeklisi, iktidarın yapacağı refah payı artışını bekliyor. Çünkü emekli 7 bin 500 lira ile ay sonunu getiremiyor. Kimi ek işte çalışıyor, kimi çocuklarından destek alıyor.

Yüzde 37,5 zamma ek, kök maaşta artış yapılacak mı? Memur emeklileri ile aralarındaki 12 puanlık fark kapatılacak mı? Kulislere göre bu talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı alacağı ya da kök maaşında artış yapılacağı haberleri medya da yer alsa ne olacağı bilinmiyor. Hükümet yetkilileri de bu konuda konuşmuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli maaşları
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Öne Çıkanlar DENİZKURDU-2024 TATBİKATI BAŞLADI | Ulusal Haber DENİZKURDU-2024 TATBİKATI BAŞLADI | Ulusal Haber 10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi? 10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi?