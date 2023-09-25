Emeklinin gözü zamda! Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını bekliyor! Zam oranı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Daha fazla imkanlarımızı zorlayarak bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen bütün imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

EMEKLİNİN GÖZÜ ZAMDA!

Cevdet Yılmaz kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin ise, “Şu anda bir çalışmamız yok. Bizim bir politikamız var hep söylüyoruz. Bu konularda geniş çalışan kesimleri ilgilendiren konularda prensibimiz var. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. Bu anlamda herkes emin olsun” dedi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam oranlarına çevrildi. Peki en düşük emekli maaşında ne kadar artış yapılacak? Ekonomist Muhammet Bayram masadaki en güçlü tahminin açıkladı. Bayram açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Yıl sonuna doğru çalışmayı bitirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

EN AZ YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Sene başı itibarıyla enflasyon farkı ile beraber en az yüzde 40-45'lik bir artış emeklilerimize yapılacak. Ama bahsi geçen düzenleme ekim ayında artış yapılıp yapılmayacağı. En düşük emekli maaşı aynı düzeyde kaldı. 7500 TL seviyesi gerçekten düşük bir seviye. Sayın Binali Yıldırım da ekim ayını işaret etmişti. Bu mutlak suretle Kabine’de konuşulacaktır.

Bir önceki dönemde sayın Devlet Bahçeli’nin de en düşük emekli maaşına seyyanen zam çağrısı olmuştu. Ben ekim ayı içerisinde en düşük emekli maaşına ara bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum.

Asıl düzenlemenin sayın Cevdet Yılmaz’ın işaret ettiği gibi sene sonu olacağı açıklaması üzerine ana düzenlemenin sene başında olacağını düşünüyorum. Ekim ayında yapılacak düzenleme ara bir zam olarak en düşük emekli maaşı alanlara yönelik düzenleme olabilir.

KIDEM TAZMİNATINA YÖNELİK BİR DÜZENLEME BEKLİYOR MUSUNUZ?

Kıdem tazminatı fonuna ilişkin gelişmeler çok konuşuldu. İlk fitili ateşleyen TÜRK-İŞ Başkanı sayın Ergün Atalay’dı. Atalay, kıdem tazminatına ilişkin “Bu işçinin hakkı, emeklilikle bağdaştırılamaz” dedi. Bu yanlış anlaşıldı. Açıklamanın asıl nedeni OVP açıklanırken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) gelip gelmeyeceği konusuydu. TES'te işverenin ayrıca çalışanı adına prim yatırabileceği bir husustu. TES'in gelmesi ile birlikte kıdem tazminatının son bulması gibi bir durum bence mümkün değil.

Kıdem tazminatı işçinin bir hakkı, işçi çalıştığı yıl boyunca sene içerisinde giydirilmiş brüt ücret üzerinden bir kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bundan sonra kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili bir girişim olmayacağını düşünüyorum.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanın, emekçinin daha fazla yanında olmaya yönelik bir düzenleme. İşverenin fiili olarak ayırmadığı kıdem tazminatının belki bir kısmı TES'e aktarılarak bunun önü açılabilir. İşçiye şu anda kıdem tazminatı adı altında fon yatırılması düşünülüyor. Bu işveren tarafından çalışanına verilmek zorunda. Türkiye’de işini doğru yapan şirketler hariç kıdem tazminatı fonu ayrılmıyor.

EYT’de bunu gördük. İşverenler EYT’li çalışanlarına hazır bir şekilde bu tutarı veremedi. Kıdem tazminatı bir haktır. Kıdem tazminatı hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. Sayın Cevdet Yılmaz bunu teyit eden bir söylemde bulundu.

İlerleyen zamanlarda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme beklemiyorum ama işverenin fiili olarak ayırması gerektiği kıdem tazminatı tutarını ayırmadığı için bunun belli bir payının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne girerek fiili olarak prim yatırılmasının önü açılabilir. Bu işçi açısından çok önemlidir. Çalışanlar için ikinci basamak bir emeklilik olacaktır.

YIL SONU ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu asgari ücret beklentimiz şu anda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yüzde 50 artış olacağını söyledi. Yıl sonu itibarıyla yüzde 40-45 arası bir altı aylık enflasyon bekleniyor. Ben en az yüzde 40’lar seviyesinde artış olacağını, asgari ücretin net 15 bin liradan başlayacağını düşünüyorum.

TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları var. Daha önce Çalışma Bakanı tarafından ‘Asgari ücret ne olmalı?’ anketi yapılmıştı. Bu dönemde de böyle bir anket yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 15 bin TL psikolojik sınırı aşacağını düşünüyorum.”