Merkez Bankası'nın KKM İçin Yeni Kararı! KKM Hesaplarında Asgari Faiz Zorunluluğunu Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Merkez Bankası'nın KKM İçin Yeni Kararı! KKM Hesaplarında Asgari Faiz Zorunluluğunu Kaldırdı
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Merkez Bankası, KKM hesaplarla ilgili yeni bir karar aldı.Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

Asgari Faiz Zorunluluğu kaldırıldı!

KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. 

Merkez Bankası'nın KKM İçin Yeni Kararı! KKM Hesaplarında Asgari Faiz Zorunluluğunu Kaldırdı - Resim : 1Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.

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