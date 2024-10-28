Emekliye 10 bin lira destek ödemesi: Başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Emeklilere Pazar Desteği ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında olacak. Başvurular İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ise; TC vatandaşı olunması, 60 yaş ve üstü emekli olunması, İstanbul’da ikamet edilmesi, başvuru sahibinin emekli yurttaş olması, hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması, emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması olarak belirlendi. Ödemelerin Kasım ve Aralık aylarında iki eşit taksit halinde yapılması planlanıyor.