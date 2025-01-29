Emniyet Genel Müdürlüğü 36 personel alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin başvuru şartları, kimlerin başvurabileceği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu. İşte EGM personel alımına dair detaylar...

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1-) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 27/01/2025-12/02/2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

2-) Başvurular e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet hesabı ve şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.

Yazılı sınav 15/03/2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı Ayrancı Mahallesi Selimiye Caddesi No: 17 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.