Bakan Yerlikaya Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de yaşayan yabancı nüfusuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, ülke genelinde toplam 4 milyon 121 bin 663 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı.

Bu rakamın dağılımına ilişkin detayları veren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

2 milyon 865 bin 430’u Suriyeli

1 milyon 66 bin 13’ü ikamet izniyle kalan yabancılar

190 bin 220’si uluslararası koruma altındaki kişiler

Ayrıca, 9 Aralık’tan bu yana 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine döndüğünü belirtti.

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