En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Geri sayım başladı

Emeklilere yılda iki kez yapılan maaş zammı, 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk beş aylık verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında şu ana kadar oluşan artış oranı yüzde 15,09 oldu.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira seviyesinde. Resmi olmayan tahminlere göre, yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 20 seviyelerine ulaşması halinde, en düşük maaşın 16 bin 652 liraya çıkması bekleniyor.

Ancak bu artışın yürürlüğe girmesi için Meclis düzenlemesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı, Haziran enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından kesinleşecek. Meclis, bu veriler doğrultusunda yeni maaş düzenlemesini karara bağlayacak.

TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte, Haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bu oran, on iki aylık TÜFE ortalaması üzerinden belirleniyor.